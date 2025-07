Michael, père de deux enfants, prenait la route pour les vacances avec GPS branché et playlist prête. Il affirme ne jamais téléphoner au volant, même avec un kit mains libres. Pourtant, il confie parfois cliquer sur une notification qui s’affiche. Annick, retraitée, adopte un comportement similaire. « J’essaie de ne pas regarder à chaque fois que cela sonne, mais entre les messages, les alertes des journaux et les notifications de Facebook et Instagram, on est souvent tenté de les lire et parfois d’y répondre », raconte-t-elle.

Ces habitudes sont bien connues des chercheurs. Dominique Boullier, sociologue spécialiste du numérique, rappelle que chaque alerte est conçue pour obtenir une réaction immédiate. Selon lui, l’interface embarquée n’aide pas, puisqu’elle facilite l’apparition d’informations non essentielles. Il ajoute que beaucoup se croient capables de conduire tout en consultant leur téléphone. En réalité, cela diminue fortement la perception des signaux périphériques.

Pour Éric Lemaire, vice-président d’Assurance Prévention, le bon réflexe serait de couper toutes les notifications ou de confier son appareil à un passager. Il recommande aussi de régler GPS et radio avant de démarrer, et d’utiliser les pauses pour consulter les messages. D’après lui, la quasi-totalité des alertes peuvent attendre.

D’après les derniers chiffres publiés par la Sécurité routière, 13 % des accidents mortels enregistrés en France en 2023 impliquaient un usage du téléphone au volant. Cela représente plus de 400 décès sur l’année. Ce chiffre ne tient pas compte des accidents matériels ou corporels sans blessé grave, ni des cas non signalés où l’usage du téléphone reste difficile à établir. Mais les tests menés en conditions contrôlées, comme ceux réalisés dans cette étude, permettent de mieux comprendre comment une simple alerte visuelle peut faire décrocher le regard pendant plusieurs centaines de mètres.

Quoi qu'il en soit, si vous devez utiliser votre smartphone au volant, optez pour limiter son usage aux appels reçus, à l'aide d'un des nombreux kits mains libres disponibles sur le marché, comme ceux que nous avons mis au banc d'essai pour vous.