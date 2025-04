Pensée pour sécuriser l’appareil en cas de vol à l’arraché, la fonction antivol d’Android 15 s’appuie sur l’intelligence artificielle et les capteurs de mouvement du téléphone. En clair, si quelqu’un vous arrache votre smartphone et prend la fuite, l’algorithme détecte l’accélération et en verrouille automatiquement l’accès. Sur le principe, difficile de faire plus logique, et l’option avait été accueillie à bras ouvert par les utilisateurs et utilisatrices. Sauf que dans les faits, certains mouvements très ordinaires semblent suffire à faire paniquer le système.