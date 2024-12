Mais ce n’est pas tout. Les gestionnaires de mots de passe, qui centralisent vos identifiants les plus sensibles, sont également une cible de choix. Des logiciels espions et keyloggers peuvent enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran, capturant vos mots de passe et schémas de déverrouillage. Et une fois ces données volées, les pirates n’ont plus qu’à se servir.