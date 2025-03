Au-delà du simple verrouillage, cette nouvelle fonctionnalité intègre des mécanismes de surveillance continue. Grâce aux capteurs de mouvement et à l’intelligence artificielle, le système peut anticiper une tentative de vol et engager un protocole de sécurité personnalisé.

Selon Google, l’algorithme apprend des comportements d’utilisation pour réduire les faux positifs et assurer une réactivité optimale. En cas d’anomalie, non seulement l’appareil se verrouille, mais il peut également envoyer des notifications à l’utilisateur et, potentiellement, transmettre sa dernière position connue aux services de sécurité. En cas de vol, vous pouvez déterminer la position de votre smartphone, le verrouiller et l'effacer manuellement en vous rendant sur ce lien.

Un conseil toutefois, la meilleure solution antivol reste une vigilance maximale dans les lieux publics !