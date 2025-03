serged

Je serais plutôt pour garder les smartphones plus longtemps…

Mais avec le temps, les applis prennent de plus en plus de place et depuis que les développeurs d’Androïd ont abandonné le File System (FS) où on peut étendre la mémoire disponible avec une carte µSD (sous prétexte que les µSD ont un temps d’accès plus lent. En fait pour vendre des téléphones), j’ai été obligé de changer de smartphone…

Et les smartphones qui n’acceptent pas les nouvelles versions d’Androïd…

Qui a dit « obsolescence programmée » ?