Ce site vous aide à savoir quand votre smartphone cessera de recevoir des mises à jour de sécurité

Mais que se passe-t-il lorsque les mises à jour de sécurité prennent fin ? Bien que votre téléphone ne devienne pas instantanément inutilisable, vous risquez de rencontrer des problèmes avec les applications qui nécessitent les dernières versions d'iOS ou d'Android. Plus grave encore, votre sécurité est compromise, car les failles non corrigées peuvent exposer vos données. Les attaques visant des systèmes d'exploitation plus anciens deviennent plus courantes.