Le OnePlus One, le Nexus 5 et les premiers Xperia peuvent officieusement installer Android 11

Dans le monde du smartphone, un appareil a beau être physiquement fonctionnel, c'est bien la vétusté du système qui le rend inopérant. Passer un appel, envoyer un SMS ou prendre une photo ne devrait pas nécessiter une mise à niveau perpétuelle. Dans la réalité, avec le temps, les mises à jour du système demandent toujours plus de ressources et les éditeurs stoppent le déploiement de leurs applications après un certains temps pour simplifier la rétrocompatibilité. Pire, les mises à jour de sécurité ne sont plus déployées.