Fin de partie pour les mises à jour des services Google pour Android Lollipop (5.0 et 5.1)

L'an dernier, Android 4.4 tirait sa révérence, avec la fin officielle du support de Google concernant les Play Services du système d'exploitation mobile. Un an plus tard, c'est tout naturellement au tour d'Android 5.0 (et 5.1) de subir le même sort.

Google a en effet officialisé la fin du support en ce qui concerne les services Google Play (dont les mises à jour sont différentes des mises à jour Android et des correctifs de sécurité), et ces derniers ne seront donc désormais pris en charge que par les appareils sous Android 6.0, et toutes les versions ultérieures évidemment.