Les Google Pixel 8 devraient obtenir plus de mises à jour d'OS que les smartphones Samsung

Chez Samsung, les mises à jour du système d'exploitation Android se poursuivent désormais jusqu'à quatre ans après la sortie d'un appareil. Cette nouvelle politique, qui a vu le jour l'année dernière, a déjà pu profiter aux possesseurs des Galaxy S21 et Galaxy S22, des Z Flip 3 et Z Fold 3 ainsi qu'aux utilisateurs et utilisatrices de modèles commercialisés plus récemment. Du côté de la marque à la pomme, l'iPhone XS, pourtant sorti il y a cinq ans, va accueillir la prochaine mise à jour du système d'exploitation : iOS 17. Les iPhone 7 et 6S, sortis tous deux en 2015, vont quant à eux continuer de recevoir des mises à jour de sécurité.