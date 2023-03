Combien de temps devrait durer un smartphone, selon vous ? Voilà la réponse de Fairphone

Depuis sa création en 2013, Fairphone s'engage à proposer des appareils prenant en compte les contraintes environnementales, et ce, de leur conception jusqu'à leur production. Soucieuse de la planète et de ses habitants, l'entreprise a à cœur de commercialiser des smartphones plus durables. Une démarche louable, particulièrement à une ère où les différents fabricants des secteurs électroniques participent (bien trop) souvent à la détérioration de l'environnement.