Fairphone, ça marche ! Le smartphone équitable et écoresponsable fait une grosse levée de fonds

Il y a quelques mois, Fairphone se lançait sur un nouveau marché, avec son Fairphone 3 New Life Edition (ou Fairphone 3 édition Nouvelle Vie en bon français). Soucieuse de l'environnement et fidèle à son éthique, la société néerlandaise rappelait alors qu'un téléphone reconditionné n’impliquait rien de neuf, et de ce fait, rien de polluant.