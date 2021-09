Le Fairphone 4 fuite de plus en plus : un beau smartphone 5G, 48 MP accessible à moins de 600 euros

S'il faudra confirmer cette bonne impression une fois que nous aurons le smartphone en main, le Fairphone 4 semble profiter d'une qualité de fabrication soignée et de matériaux prestigieux. Au moins en partie. Le tout plastique des anciens modèles laisse place ici à un cadre en métal. On devrait donc trouver sur l'appareil un niveau de finition plus proche de ce que proposent certains smartphones milieu de gamme de la concurrence. Cela dit, le plastique resterait de mise pour la face arrière de l'appareil afin de mieux résister aux chocs que le verre… et donc d'être plus durable. L'idée est aussi de permettre un démontage plus facile de l'arrière pour remplacer rapidement la batterie. Un mal pour un bien.

Ce nouveau design, n'est toutefois pas sans défauts. Fairphone semble abandonner la prise casque, et l'on trouve toujours de grosses bordures autour d'un nouvel écran de 6,3 pouces. Elles s'accompagnent en outre d'un vilain encart abritant le capteur photo frontal. Si vous cherchez un smartphone au look ultra moderne, il faudra clairement aller voir ailleurs. Notons en revanche que le lecteur d'empreintes de l'appareil a été ajouté sur son côté droit. Un placement plutôt agréable à l'utilisation.