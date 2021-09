Un rapport de cybersécurité aurait détecté une fonction de censure sur des smartphones chinois

Margiris Abukevicius, vice-ministre de la Défense en Lituanie, a récemment présenté les résultats d’une étude menée par le centre national de cybersécurité, qui recommande aux Lituaniens, et plus largement aux Européens, de ne plus acheter de smartphones chinois, voire à changer rapidement d’appareil. En cause, la présence d’une application capable de repérer et censurer plus de 449 termes interdits par les autorités chinoises, parmi lesquels « Tibet libre », « Vive l'indépendance de Taiwan » ou « mouvement démocratique », comme le précise Reuters.

L'outil serait capable d’agir sur les différentes applications de la boutique propriétaire, navigateur compris, et de collecter les données personnelles des utilisateurs. Pour l’Europe, ce programme est censé être initialement désactivé, toutefois les autorités indiquent qu’il peut être remis en route à tout moment, et à distance.

En outre, une importante faille de sécurité a été détectée dans le Huawei P40 5G . Le constructeur a cependant assuré que les données n’étaient pas transférées, quand Xiaomi a pour sa part démenti toute censure. Aucune faille n’aurait été repérée du côté des smartphones OnePlus.