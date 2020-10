Le Royaume-Uni détiendrait la preuve d'une entente entre Huawei et l'État chinois

C'est reparti pour un tour, demandez l'programme ! Voilà que les invectives contre Huawei reprennent, alors que l'on se dirige vers la fin d'une année 2020 qui aura vu le géant des technologies chinois être sévèrement bousculé par un Occident qui a clairement été dépassé par le développement ultra-rapide de l'entreprise et sa « presque » prise de pouvoir (l'expression est moche, oui !) sur le marché des smartphones. Le plus criant dans cette histoire, c'est que malgré toute la bonne volonté des puissances américaines, britanniques ou encore françaises, les preuves des liens entre Pékin et Huawei n'ont toujours pas été dévoilées. Elles seules, si et seulement si elles existent, prouveraient et à la presse, et à l'opinion, que ces invectives sont justifiées. Plus d'un an après l'éclatement de la crise, c'est toujours le flou qui domine.