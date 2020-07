5G : Huawei veut gagner du temps au Royaume-Uni et demande un report de son exclusion

Alors que les conservateurs souhaitent presser le pas et demandent d'accélérer le processus d'exclusion à 2023, deux des trois principaux opérateurs de télécommunications britanniques, BT et Vodafone, militent de façon à ce que les autorités ne bousculent pas les choses. Pour les deux entreprises, la perspective d'un retrait sur cinq ans doit être un minimum, et devrait être de sept ans, dans l'idéal.