5G : l'Italie réfléchirait à écarter Huawei de son réseau de cinquième génération

Alors qu'il a été décidé, en France, que Huawei ne bénéficierait que d'autorisations partielles d'installation d’équipements 5G sur des parties qui plus est non sensibles du réseau, l'Italie, elle, discute avec les États-Unis pour peut-être changer son approche. Le voisin transalpin ne s'interdit plus, désormais, d'exclure le géant chinois de son réseau de cinquième génération.