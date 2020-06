5G : au Canada aussi, les opérateurs se détournent de Huawei, au profit d'Ericsson et Nokia

Deux des principaux opérateurs de télécommunications canadiens ont décidé de tourner le dos à la firme de Shenzhen, de plus en plus esseulée dans le monde anglo-saxon.

Au Canada, Bell et Telus ont décidé de définitivement écarter Huawei dans la course aux équipementiers 5G. Les deux opérateurs, parmi les trois plus puissants du pays, préfèrent faire confiance aux Européens Nokia et Ericsson, qui profitent une nouvelle fois des conséquences de l'injonction américaine faite à ses alliés : celle de faire sans l'équipementier chinois pour ses réseaux de cinquième génération.