iOS 15 a réduit votre autonomie ? Nos quelques conseils pour garder un peu de batterie

En cas de bug de batterie persistant, vous pouvez réaliser un redémarrage forcé de votre appareil, en maintenant enfoncé simultanément les boutons de démarrage et d'accueil de votre iPhone (6S et antérieurs), le bouton de réduction de volume puis le bouton de démarrage enfoncé (7 et 7 Plus) et le bouton d'augmentation de volume, puis réduction de volume, puis de démarrage enfoncé (iPhone 8 et jusqu'aux modèles les plus récents). Le logo d'Apple doit ensuite apparaître sur votre écran.