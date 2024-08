Qui n'a jamais eu envie de raccrocher discrètement au beau milieu d'une conversation qui s'éternise ? Fini le temps des excuses bidon du genre « Désolé, je passe sous un tunnel » ou « J'ai plus de batterie ! ». Cette astuce pour iPhone peut sauver vos relations sociales et vous éviter de passer pour la personne la plus ingrate de vos contacts.

Plus besoin de vous sentir coupable ou de chercher une excuse en bois, cette petite feinte vous permet de mettre fin à un appel en toute discrétion, sans froisser votre interlocuteur. En seulement deux « taps » sur l'écran.