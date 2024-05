Vos réveils sur iPhone ne fonctionnent plus ? Apple est au courant et va régler le problème.

C’est le genre de découvertes qui n’est jamais agréable. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs et utilisatrices d’iPhone se sont plaints que leurs téléphones ne sonnaient plus le matin pour les réveiller. Un problème récent semble en effet mettre les alarmes HS dans certains cas. Après avoir gardé le silence sur le sujet, Apple a confirmé l’existence de ce problème et promis un correctif rapide.