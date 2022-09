Votre iPhone 14 Pro redémarre en charge ? Vous n'êtes pas seul... et, oui, le bug est plutôt embêtant

Pour l'instant, l'origine du problème n'a pas été formellement identifiée. Heureusement, des internautes se sont emparés du sujet afin de fournir des solutions plus ou moins viables. Tout d'abord, il semblerait que le redémarrage se manifeste principalement lorsque l'iPhone est inactif et que la batterie se charge entre 90 et 95 %. Pour avoir une chance d'échapper au phénomène, il est conseillé de désactiver l'actualisation des applications en arrière-plan. La manipulation s'effectue en se rendant dans les « Réglages », puis en cliquant sur « Général » et « Actualisation en arrière-plan ».