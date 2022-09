iPhone 14 : certains utilisateurs seraient contraints d'utiliser iTunes pour activer leur smartphone

Dès lors, lorsqu'il y est invité, l'utilisateur doit se connecter à un réseau Wi-Fi pendant la configuration initiale, puis revenir à l'écran précédent et d'essayer d'activer à nouveau en utilisant le réseau Wi-Fi. A priori, certains utilisateurs devront répéter ces étapes encore et encore, jusqu'à ce que le processus d'activation aboutisse enfin. Nul doute qu'Apple devrait rapidement corriger ce petit bug, susceptible d'agacer la personne qui vient de débourser plus de 1 000 euros pour s'offrir « le dernier iPhone ».