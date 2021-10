En 10 jours, iOS 15 s'est installé sur 1/5 des iPhone compatibles

Du côté des utilisateurs, si les acquéreurs d'un nouvel iPhone 13 n'ont d'autre choix que d'évoluer sous iOS 15, les détenteurs d'un iPhone antérieur semblent encore et toujours faire preuve de méfiance face à un nouvel OS. En effet, si ce dernier s'accompagne généralement de nouveautés et autres réjouissances, il peut aussi être criblé de bugs… et iOS 15 n'échappe pas à la règle.