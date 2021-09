Découvrez les fonctionnalités masquées d'iOS 15

De plus, l'objectif photo de l’iPhone est à présent en mesure de scanner n’importe quel texte. Pour ce faire, il vous suffit de maintenir longuement votre doigt sur un champ texte. En procédant ainsi, les commandes habituelles copier-coller apparaîtront ainsi qu’une invite de commande « scan ». Plus fort encore, avec la fonction Live Text, il est aussi possible d’extraire du texte présent dans vos médias.