Des mises à jour de sécurité continueront d’être disponibles pour iOS 14, même après la sortie d’iOS 15

À l'annonce d'iOS 15, certains propriétaires d'iPhone un peu plus anciens ont peut-être été anxieux. Et pour cause, tous les appareils d'Apple ne semblent pas égaux face aux nouvelles versions du système d'exploitation de la firme et des soucis sont rapportés régulièrement sur les modèles les plus anciens.

On peut citer par exemple iOS 11.2 qui a ralenti les iPhone 6 et 7 pour préserver leurs batteries, mais sans prévenir les consommateurs en amont, ou plus récemment, iOS 14.2 qui viderait très rapidement la batterie de certains modèles d'après des plaintes d'utilisateurs.