iPhone 12 : des soucis d'épuisement spontané de la batterie rapportés par des utilisateurs

À leur sortie ces dernières semaines, les différents iPhone 12 ont été plutôt encensés par les critiques pour leurs excellentes performances, mais aussi pour leur écran OLED magnifique. La partie réservée à la photo n'est pas non plus en reste. Cependant, un point négatif a été souvent souligné : l'autonomie un peu faiblarde des mobiles. Et c'est justement la batterie qui semble jouer des tours à quelques propriétaires du smartphone de la marque à la pomme.