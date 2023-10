Votre iPhone a redémarré tout seul pendant la nuit ? Vous n’êtes pas tout seul

Apple n’a pas communiqué sur le problème, et la cause du bug n’est, a priori, pas encore connue. Mais au vu du nombre d’appareils touchés, de leur diversité et de la simultanéité du problème, il y a fort à parier qu’il s’agit d’un problème du système d’exploitation avec l’horloge de l'iPhone ou de l'iPad.