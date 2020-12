iOS 14 bug sur les notifications de message, ce n'est pas que chez vous

De nombreux utilisateurs ne reçoivent plus de notifications lorsqu'ils reçoivent un SMS ou un message via iMessage, la messagerie instantanée du constructeur sur iOS.

Les personnes touchées par le problème expliquent que le son de notification de se déclenche pas et l'alerte ne s'affiche pas, que ce soit sur l'écran verrouillé ou dans le centre de notifications. La pastille ne s'affiche pas non plus sur l'icône de Messages. La réception ou non des notifications semble totalement aléatoire, et s'activerait et se désactiverait sans raison particulière.

Le problème paraissait au départ limité à la dernière gamme d'iPhone 12, mais depuis plusieurs jours des utilisateurs de smartphones plus anciens ont également constaté des soucis dans la réception de leurs notifications de messages.