Cette fonctionnalité n'est pas inédite dans l'écosystème d'Apple. Elle a été introduite pour l'Apple Watch et l'Apple TV, respectivement avec les mises à jour iOS 15.4 et watchOS 8.5, puis iOS 17 et tvOS 17.

Pour l'utiliser, il suffit simplement de placer la montre ou le dispositif en panne à proximité d'un iPhone, ce qui permet de restaurer l'appareil sans avoir à le brancher.