Urgences : cette fonctionnalité annoncée pour iOS 16.2 devrait être obligatoire

En effet, actuellement disponible en version bêta auprès d'un petit panel d'utilisateurs, iOS 16.2 dispose d'une nouvelle option qui permet d'avertir Apple en cas de déclenchement intempestif de l'appel d'urgence.

Concrètement, et même si les algorithmes de détection des collisions ont été validés sur la base de plus de 1 million d'heures de données et de conduite en conditions réelles selon la marque à la pomme, iOS va demander à l'utilisateur d'informer Apple si le système de détection s'est déclenché par erreur. Dès lors que l'utilisateur annulera le mode d'appel d'urgence, Apple demandera automatiquement à ce dernier de lui faire parvenir un rapport.