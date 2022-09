Le système de détection des accidents n'est pas propre à Apple, les Google Pixel, avant eux, en été pourvus

Les iPhone cuvée 2022 sont désormais capables de détecter automatiquement que vous venez de subir un accident de voiture.

Les différents capteurs du téléphone, comme l'accéléromètre, vont repérer le crash et la violence de l'impact et automatiquement basculer dans un mode dédié. Ce mode est d'ailleurs disponible sur les dernières Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra.

iOS vous demandera tout d'abord si vous allez bien. Un bouton permet ensuite d'un simple glisser vers la droite de contacter automatiquement le service d'urgences du pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous ne répondez pas au bout de quelques secondes, l'iPhone 14 passera l'appel automatiquement pour vous et enverra également votre position GPS, dans les pays dont les services de secours sont capables de recevoir de telles données.