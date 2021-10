En danger ? Les Pixel de Google enregistrent et envoient désormais une vidéo à vos contacts

Exclusive aux Pixel, l’application « Sécurité Personnelle » a été conçue pour venir en aide aux utilisateurs et utilisatrices en situation d’urgence. Concrètement, elle est capable d’envoyer un signal GPS pour indiquer votre position à vos proches en cas de pépin et peut appeler automatiquement le numéro d’urgence du pays lors d’une agression, par exemple. Mais grâce à la mise à jour déployée en ce début de mois, Google va encore plus loin dans sa démarche.