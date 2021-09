Les prix européens des Google Pixel 6 et 6 Pro fuitent, tout comme le nom des coloris

Par ailleurs, nous apprenons qu'au total, Google aurait dans ses cartons pas moins de cinq coloris sur l'ensemble des deux modèles : rouge, vert, noir, argent et or. Google a toujours aimé se distinguer avec le nom de ces coloris, et du côté du Pixel 6, on évoque un modèle « carbone » et un autre « brouillard », mais la chose reste à confirmer.