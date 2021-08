Le Pixel 5a de Google est officialisé, mais aucune sortie n'est prévue en France

Le Pixel 5a semble en effet devoir reprendre l'essentiel des qualités du Pixel 5. Il est ainsi question d'un terminal basé sur le même Qualcomm Snapdragon 765G et doté d'un écran OLED un peu plus grand de 6,3 pouces de diagonale. On garde les 128 Go de stockage et on perd simplement 2 Go de RAM (6 Go contre 8 Go sur le Pixel 5). Le module photo est rigoureusement identique et la batterie est même un peu plus puissante (4 680 mAh).