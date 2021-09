iPhone 13 : une autonomie en hausse sur toute la gamme, jusqu'à 2 heures 30 de plus

La firme dirigée par Tim Cook a beaucoup appuyé sur les améliorations apportées à l'autonomie de ses prochains smartphones. En effet, dans ce domaine, la marque est généralement visée par de nombreuses critiques et souhaite désormais corriger le tir avec ses iPhone 13. Afin d'atteindre cet objectif, les ingénieurs ont mis le paquet sur deux éléments : une puce Apple A15 plus efficace et des cellules de batterie plus grandes.