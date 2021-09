Après l'annonce des iPhone 13, trois smartphones disparaissent du line-up d'Apple

En parallèle, l'Apple Store voit baisser le prix des iPhone de la série 12 qui sont toujours commercialisés. L'iPhone 12 mini est ainsi proposé à partir de 689 euros, et l'iPhone 12 à partir de 809 euros. Cela permet au constructeur de répartir ces modèles sur une vaste grille tarifaire, sachant que l'iPhone 11 et l'iPhone SE se négocient déjà à des prix plus abordables.

Pour rappel, il faut débourser au minimum 809 euros pour acheter un iPhone de nouvelle génération, la gamme commençant avec l'iPhone 13 mini. L'iPhone 13 est quant à lui vendu à partir de 909 euros avec l'espace de stockage de base (128 Go) et les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sont affichés respectivement à 1 159 et 1 259 euros.