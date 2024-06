iOS 18 prendra soin de vos batteries avec un nouveau système de charge

La première bêta d'iOS 18 montre un nouveau réglage qui permet de choisir la valeur maximale de charge entre 80 et 100 %, avec des paliers tous les 5 %. Donc, il est désormais possible de limiter la charge, par exemple à 90 %, pour une journée où l'on sait que l'utilisation sera plus intensive, et de redescendre à 80 % le reste du temps.