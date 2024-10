Il s'agit de la possibilité de limiter la recharge du smartphone à 80 %, comme cela est possible sur d'autres appareils. Car c'est le seuil optimal pour préserver la santé et la longévité de la batterie : lorsqu'elle est chargée à 100 %, elle subit un stress accru qui accélère sa dégradation. En évitant ces charges complètes, on réduit la tension exercée sur celle-ci, ce qui ralentit son usure.