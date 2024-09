Des millions de propriétaires d'iPhone sont invités depuis le début de cette semaine à migrer vers iOS 18, le nouvel écosystème mobile d'Apple.

Et outre un large éventail de possibilités de personnalisation, sans oublier des optimisations diverses et variées, ce nouvel iOS permet (encore) à Apple d'affiner la recharge de ses iPhone et de préserver au maximum leurs précieuses batteries.