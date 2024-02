iPhone 15 : une batterie à la durée deux fois supérieure à ce qui était prévu ? C'est Apple qui le dit !

En septembre dernier, les iPhone 15 et 15 Pro profitaient d'iOS 17 pour se doter de nouvelles fonctionnalités logicielles. Si certaines d'entre elles demeuraient relativement anecdotiques, force est d'avouer que le comptage des cycles de la batterie s'est présenté comme l'une des nouveautés les plus intéressantes de l'iPhone 15. Et pour cause, celle-ci vous permet de garder un œil attentif sur l'état de santé de votre appareil en vous affichant le nombre de cycles de recharge.

Notons par ailleurs que les iPhone 15 sont également armés d'un paramètre offrant aux utilisateurs la possibilité de limiter la charge de la batterie à 80 %, ce seuil étant souvent considéré comme le palier à partir duquel cette dernière commence à perdre en efficacité.