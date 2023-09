iPhone 15 Plus : Apple a son nouveau champion de l'endurance

Sans surprise, les iPhone 15 proposent une meilleure autonomie que leurs prédécesseurs directs. Si la capacité de leur batterie est un peu plus élevée, les versions Pro sont censées bénéficier d'une consommation d'énergie plus optimisée grâce à la puce A17. Mais également d'un écran qui peut abaisser son taux de rafraîchissement à 10 Hz lorsque c'est envisageable. Mrwhosetheboss précise toutefois que ce dernier aspect n'a pas été déterminant dans ses tests, les téléphones n'ayant que très rarement eu l'occasion d'afficher des images statiques.

C'est peut-être pour cette raison que le dernier fleuron de la marque a été battu par un modèle que l'on n'attendait pas en tête de ce classement : l'iPhone 15 Plus. Malgré sa puce A16 Bionic et une batterie légèrement plus petite, l'appareil a réussi à tenir 13 heures 19, contre 11 heures 41 pour l'iPhone 15 Pro Max. Dans cette génération, l'iPhone 15 Pro est le moins endurant avec ses 9 heures 20 d'autonomie, juste dépassé par les 9 heures 57 de l'iPhone 15 standard. Enfin, l'iPhone 13 Pro Max conserve un score impressionnant et arrive en troisième place de ce classement, avec une autonomie de 11 heures 19.