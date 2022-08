Smartphone Samsung : le grand champion de l’autonomie n’est pas forcément celui auquel vous pensez

Qualcomm avait promis un gain de puissance et d'autonomie avec sa nouvelle puce, la Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipe le Z Fold 4 et le Z Flip 4. Il semblerait que le pari soit tenu ! Avec une batterie de 3 700 mAh, le Flip 4 atteint un temps de 9 heures et 4 minutes et une température de 42,1°C tandis que le Fold 4 monte à 9 heures 18 minutes et 39,7°C. Les deux smartphones pliants surprennent par leur longévité et leur excellente gestion de la température, malgré les nouvelles technologies embarquées et la large surface d'écran du second.