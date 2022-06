Samsung Galaxy Z Fold 4 : un premier benchmark laisse entrevoir des performances explosives

Un benchmark prometteur du Samsung Galaxy Z Fold 4 fait miroiter un smartphone particulièrement puissant équipé de la toute dernière puce premium de Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen1. Et l'autonomie ne devrait pas pâtir de ce gain de performances.

Le Galaxy Z Fold 4 fait une apparition remarquée sur l'outil de benchmark Geekbench 5, qui donne un aperçu de ses performances et de sa fiche technique.

Bien sûr, on ne sait pas dans quelles conditions le test a été réalisé, et ce ne serait pas la première fois que Samsung bride les performances de l'un de ses smartphones au dernier moment pour éviter des problèmes de chauffe ou d'autonomie, mais ce benchmark donne au moins des motifs d'espoir.

Le smartphone à écran pliable de Samsung, dont la sortie est attendue cet été, atteint un score de 1 351 en single-core et de 3 808 en multi-core sur un test réalisé le 14 juin 2022. Une prouesse impressionnante qui pourrait faire du Z Fold 4 un mobile plus puissant que n'importe quel autre modèle Android actuellement disponible sur le marché.