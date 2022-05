Le Samsung Galaxy Z Fold 4 va apporter un changement de poids

Le Galaxy Z Fold 4 s’allège

Si le célèbre leaker se garde bien de donner un chiffre exact, il affirme que le futur smartphone pliant de Samsung sera plus léger qu’un iPhone 13 Pro Max équipé d’une coque de protection fine. Soit 260 grammes environ.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 3 pèse actuellement 271 grammes. Ce qui en fait d’assez loin le téléphone le plus lourd du marché.

Samsung aurait donc produit un bel effort pour réduire le poids de ses composants et donc, in fine, de son smartphone. On est curieux de connaître les curseurs actionnés par le constructeur pour parvenir à ce résultat ; on sait déjà que la batterie conservera sa capacité de 4 400 mAh, et qu’il n’offrira toujours aucun port pour ranger son S Pen.

Toujours est-il que la marque paraît confiante sur sa capacité à écouler ses stocks. D’après les carnets de commandes des chaînes de production, Samsung espère vendre au moins 10 millions de Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.