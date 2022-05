Qui a dit que l'iPhone était un mauvais investissement ? L'un de ses concurrents a perdu trois fois plus de valeur que lui

C'est le site SellCell, spécialisé dans la revente de smartphones, qui a sorti la calculatrice et comparé les décotes des différents modèles sortis ces derniers mois, à savoir les Samsung Galaxy S22, disponibles depuis février 2022, et les Google Pixel 6, lancés en octobre 2021, avec l'iPhone 13 d'Apple et ses déclinaisons, disponibles pour leur part depuis septembre dernier.

Le premier enseignement à tirer de cette analyse est qu'effectivement, l'iPhone reste un smartphone très bien valorisé, même six mois après son lancement. En moyenne, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro ont perdu entre 18 et 21 % de leur valeur, selon leur état. L'iPhone 13 Pro Max, dans sa version 128 Go, n'est quant à lui proposé qu'entre 4 à 6 % moins cher en occasion et devrait assurer un joli pactole à ses utilisateurs lors de la revente.

Mieux encore, la dépréciation de l'iPhone 13 standard diminue actuellement, et l'appareil a récemment regagné quelques dizaines d'euros par rapport au début de l'année 2022. Cette situation n'est pas inédite et s'était déjà présentée avec l'iPhone 12, lui aussi très demandé à l'époque.