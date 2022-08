Samsung officialise ses Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : une évolution en douceur

Sans surprise, le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 est de la partie. Il est assisté de 12 Go de mémoire vive. Le stockage, non extensible, est de 256 Go, 512 Go ou 1 To selon les modèles. Côté logiciel, Android et OneUI sont de la partie. On note avec plaisir que Samsung a intégré une sorte de barre de tâches très pratique, disponible en surimpression d’une application active. Elle permet d’afficher le plus simplement du monde jusqu’à trois applications à l’écran. Nous reviendrons en détail sur cette possibilité — et bien d’autres — lors d’un prochain test.