Le Fairphone 4 est officiel : le smartphone écolo et durable, enfin au goût du jour ?

Mise à jour du 30/09/2021 à 16h27 : Suite à notre article, Huawei a réagi par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. Dans un premier temps, l'entreprise commente la collecte des données personnelles et l'usage qui en est fait : « Huawei a toujours adhéré au principe d’intégrité, respecté les lois et réglementations des pays et régions du monde où notre entreprise opère, et considéré la cybersécurité et le respect de la vie privée comme la plus grande des priorités. (…) Les données ne sont jamais traitées à l’extérieur des produits Huawei. Huawei agit en toute transparence lorsque la collecte de données est nécessaire et les conserve le moins de temps possible et ce dans le but d’améliorer la personnalisation et l’expérience utilisateur. » Huawei revient ensuite plus précisément sur le sujet des applications propriétaires, en indiquant qu'elles ont été évaluées et validées dans le cadre du RGPG (règlement général de protection des données) : « Au sujet de l’utilisation des données des smartphones Huawei, l’AppGallery collecte et traite uniquement les données nécessaires pour permettre aux utilisateurs de rechercher, installer et gérer les applications tierces et ce de la même manière que les autres boutiques d’applications du marché. Petal Search et AppGallery ont été certifiées par l’organisme European Privacy Seal pour leur respect du RGPD. Huawei procède à un test de sécurité pour s’assurer que l’utilisateur puisse uniquement télécharger des applications qui soient sûres et fonctionnelles sur les appareils Huawei Mobile Services. Nous respectons les lois dans chaque pays et région dans lesquels nous opérons et nous portons la plus grande des attentions à nos clients, partenaires et à tous ceux qui utilisent nos technologies. »