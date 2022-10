Il y a désormais un smartphone encore plus écoresponsable que le Fairphone 4

Pour mémoire, le Fairphone 3 est commercialisé en France depuis septembre 2019. C’est un smartphone qui était vendu, déjà à l’époque, comme « écoresponsable », avec un processus de fabrication prenant en compte des facteurs environnementaux et sociaux –

des considérations souvent relayées au second plan par d’autres marques, pour ne pas dire totalement négligées – et une très bonne réparabilité.