Selon certaines fuites, Fairphone pourrait présenter son premier smartphone 5G

Question design, le Fairphone 4 opterait pour deux coloris différents : gris et vert. Ce modèle devrait afficher une encoche en goutte d’eau et des bordures affinées et marquées, de plus en plus rares avec les téléphones récents. Au dos, la quatrième génération du smartphone embarquerait un double capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels à côté desquels se trouve un troisième capteur non documenté. Un beau bond en avant par rapport au Fairphone 3 et son unique capteur de 12 Mp. Néanmoins, les clichés ne montrent pas de capteur d’empreinte, mais celui-ci pourrait être caché sous le bouton Power à la manière des smartphones Xiaomi .