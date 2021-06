Fairphone propose un câble USB-C 3.2 performant, modulaire, multi-usage et prévu pour durer

Les câbles d'appareils électroniques sont souvent ce qui lâche le plus vite et sont remplacés régulièrement par les utilisateurs. Avec son nouveau produit, Fairphone cherche à mettre fin à ce cycle infernal. Comme son nom l'indique, ce « Long Life Cable » est fait pour durer. Renforcé avec du nylon et du kevlar torsadés, Fairphone nous promet que ce câble peut être tordu plus de 50 000 fois sans en souffrir.